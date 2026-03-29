Cancillería atribuye responsabilidad de los incidentes a personas vinculadas a la pasada administración

Tegucigalpa – La Cancillería hondureña responsabilizó a personas vinculadas de la pasada administración con los incidentes relacionados del viernes donde se lanzó gas lacrimógeno en el interior de esta institución del Estado.

Señaló que por motivo de conductas negligentes e incompatibles con el deber de funcionarios vinculados con la pasada administración abonaron a elevar la tensión de los hechos registrados.

Durante el 27 de marzo, agentes policiales arrojaron gas lacrimógeno en n las instalaciones de Cancillería.

La Secretaría de Seguridad atribuyó la causa de los incidentes a manifestantes que intentaron ingresar por la fuerza a Cancillería y los obligó a actuar mediante el uso de gas lacrimógeno para reprender a estas personas.

(LEER): Secretaría de Seguridad señala que incidentes en Cancillería fue en respuesta al intento de manifestantes de querer ingresar

En ese sentido, Cancillería calificó como oportuna la intervención de los policías para resguardar la seguridad de las personas y restablecer el orden en las instalaciones.

Aunque ofreció disculpas por los sucesos acontecidos mientras había personas que estaban buscando servicios de apostillas, traducciones y auténticas.

Finalmente, anunció que ha iniciado acciones administrativas para esclarecer los hechos, deducir responsabilidades y garantizar el normal funcionamiento de los servicios. AG