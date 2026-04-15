Cancillería alerta a hondureños en EEUU de estafa de servicios consulares en redes sociales

Tegucigalpa – La Cancillería alertó este miércoles a la comunidad hondureña en Estados Unidos sobre estafas en la cual se suplantan servicios consulares en redes sociales.

Señaló que los connacionales deben estar atentos a una modalidad de estafa que circula activamente en redes sociales porque utiliza el nombre de servicios consulares de manera fraudulenta.

Informó que ha identificado publicaciones engañosas en las plataformas de Facebook, WhatsApp y otras para anunciar supuestas citas para consulados móviles para realizar gestiones consulares.

📌 La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional alerta a la comunidad hondureña que reside en EE.UU. sobre estafas en redes sociales que suplantan servicios consulares.



Se recomienda verificar siempre la información a través de canales oficiales y evitar… pic.twitter.com/sE1jR6xttD — Cancillería Honduras (@CancilleriaHN) April 15, 2026

“Estas publicaciones son completamente falsas y no tienen ningún vínculo con la Cancillería, ni la embajada de Honduras o sus representaciones consulares”, cita la alerta.

Advirtió que se utilizan anuncios falsos para cobrar dinero de forma ilegal a los hondureños; estas acciones se consideran delitos y causan pérdidas económicas, robo de datos personales y exposición a otros riesgos.

La Cancillería recomendó a los migrantes a que verifiquen siempre la información a través de canales oficiales y eviten compartir datos personales o realizar pagos en plataformas no verificadas.

Finalmente, exhortó a que no proporcionen datos personales, información de documentos ni realizar pagos a través de plataformas de redes sociales. AG