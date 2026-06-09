Cancilleres del SICA avanzan en elección de nueva secretaría general para 2026-2030

Tegucigalpa – Los Ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), sostuvieron una reunión extraordinaria virtual para continuar con el proceso de elección de la persona que ocupará la Secretaría General del organismo regional durante el período 2026-2030.

La sesión fue convocada por la Presidencia Pro Tempore de República Dominicana y contó con la participación de las delegaciones de los Estados miembros.

En la reunión participaron la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Mireya Agüero, junto a la Subsecretaria de Política Exterior, Pamela Handal.

Como parte de la agenda, se realizaron entrevistas a las candidatas y candidatos al cargo, seguidas de un espacio de deliberación en el que cada delegación expuso sus consideraciones sobre los perfiles presentados. Este proceso busca garantizar una elección transparente y consensuada para dirigir la principal instancia ejecutiva del mecanismo de integración regional.

Asimismo, los Cancilleres revisaron la propuesta de recomendación que será elevada a la próxima reunión de Jefes de Estado y de Gobierno del SICA para la toma de decisión final. Durante el encuentro también se analizaron los documentos preparatorios de dicha reunión y se anunció el próximo traspaso de la Presidencia Pro Tempore de República Dominicana a Belice, en el marco de los esfuerzos por fortalecer la cooperación y la integración centroamericana. JS