Cancilleres de Honduras y Nicaragua dan seguimiento a Tratado Bicentenario

Tegucigalpa – Honduras y Nicaragua mantuvieron un alto encuentro a nivel de cancilleres para abordar el seguimiento al Tratado Bicentenario, instrumento jurídico que definió los límites marítimos entre ambas naciones en el Mar Caribe y las aguas fuera del Golfo de Fonseca, lo que le permitió la salida soberana hondureña al Océano Pacífico.

El Tratado Bicentenario fue suscrito por el entonces presidente hondureño Juan Orlando Hernández y su homólogo nicaragüense Daniel Ortega el 27 de octubre en Managua.

El Salvador rechazó el tratado y no se sumó hasta el momento a lo dictado por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que definió la frontera terrestre e insular entre Honduras y El Salvador el 11 de septiembre de 1992 y en cuya resolución estableció que los países ribereños del Golfo de Fonseca debían dialogar y ponerse de acuerdo sobre las aguas del golfo y la salida al Pacífico.

El instrumento permitió que Tegucigalpa y Managua definieran que Honduras tendría acceso soberano al Océano Pacífico.

El Tratado Bicentenario fue ratificado por los poderes legislativos de ambas naciones.

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El encuentro de este martes (19.05.2026) entre la canciller hondureña Mireya Agüero y el Co-canciller de Nicaragua, Valdrack Jaentschke, también se abordó temas de integración regional, como el avance del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), y otros de interés bilateral.

Según la Cancillería hondureña, que informó del encuentro en su cuenta de X, los dos países coincidieron en continuar las labores regionales, mantener el espíritu de cooperación, responsabilidad compartida y continuar con el compromiso por la convivencia pacífica de la región. (PD).