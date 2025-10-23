Canciller Javier Bu Soto llama a los hondureños en EEUU a retirar sus identidades en los consulados

Tegucigalpa- El canciller de la República, Javier Bu Soto, envió un mensaje de tranquilidad a los hondureños residentes en Estados Unidos, garantizando la seguridad y disponibilidad de sus documentos de identificación en los 19 consulados que Honduras mantiene en ese país.

-El funcionario asegura que “no está en riesgo la democracia” y pide ser optimistas.

“A nuestros connacionales en Estados Unidos les decimos: pueden ir a sus consulados, tenemos 19 consulados. Pueden ir a traer sus identidades; sus DNI van a estar seguros. Los días de entrega están establecidos, no se van a perder, no hay que especular. Vayan por sus identidades”, expresó el funcionario.

Bu Soto destacó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha mostrado un avance significativo en la organización del proceso electoral, lo que, según dijo, garantiza transparencia y confianza tanto para los hondureños dentro como fuera del país.

“No está en riesgo la democracia, el CNE ha avanzado mucho. Recordó que ya hay 64 misiones observatorias confirmadas, estas elecciones serán observadas por el mundo entero. Todo va a salir bien, hay que ser optimistas”, afirmó el canciller.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores subrayó que el proceso de entrega de Documentos Nacionales de Identificación (DNI) en el extranjero se realiza bajo estrictos controles de seguridad y trazabilidad, y reiteró que no hay motivos para la preocupación ni para la desinformación.

Finalmente, Bu Soto hizo un llamado a los hondureños a participar activamente en las elecciones y confiar en las instituciones que organizan el proceso. La democracia no está en peligro; el pueblo hondureño podrá ejercer su derecho al voto con todas las garantías, puntualizó.LB