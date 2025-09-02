Canciller Javier Bú responde a críticas por ausencia y destaca reuniones de alto nivel en Washington

Tegucigalpa – El secretario de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Javier Bú Soto, salió al paso este martes a las críticas por su supuesta ausencia en el cargo y aseguró que su agenda diplomática en Estados Unidos ha sido “muy productiva”.

“Calma, calma, no toda diplomacia se hace por X. Mi agenda de estos días ha sido muy productiva, trabajando, conversando y escuchando a nuestra diáspora, además de reuniones de alto nivel con funcionarios de la administración Trump”, publicó el canciller en sus redes sociales, acompañando el mensaje con fotografías de sus encuentros oficiales.

Entre la documentación compartida, Bu incluyó copia de una agenda oficial donde se confirma su reunión con el vicecanciller de Estado de EE. UU., Christopher Landau, programada para las 11:15 a.m. en el Departamento de Estado, bajo cobertura de prensa cerrada, el pasado 26 de agosto.

Aunque no detalló los temas abordados en los encuentros, se colige que uno de los puntos prioritarios sería la situación de los hondureños amparados al Estatus de Protección Temporal (TPS), cuyo plazo de terminación se encuentra próximo a vencer.

La gira del canciller en Washington coincide con un momento clave para la comunidad hondureña en Estados Unidos, que espera definiciones sobre su estatus migratorio ya que el próximo 8 de septiembre quedan en el aire tras el cese del TPS.LB