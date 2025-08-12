Canciller Javier Bú minimiza impacto de la renuncia del vicecanciller Antonio García: “No pasa nada”

Tegucigalpa – Tras la sorpresiva renuncia del vicecanciller de Asuntos Consulares, Antonio García, el canciller de Honduras, Javier Bú, reaccionó en su cuenta de X con un mensaje breve que buscó transmitir calma: “No pasa nada. Presidenta, Pueblo Hondureño, Diáspora Hondureña, Cónsules, aquí tienen a su canciller al pie de la bandera. Seguimos”.

El pronunciamiento se produjo horas después de que García anunciara su salida del cargo, alegando diferencias e incompatibilidades con las políticas oficiales, especialmente por el apoyo del gobierno hondureño al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

“Ojalá el presidente Trump no sea reactivo o emocional ante el apoyo de Honduras a Venezuela”, advirtió el ahora exfuncionario, quien dirigió el sistema consular hondureño. “Me voy en paz, diciéndole a mi equipo, al canciller y la presidenta que deseo lo mejor para Honduras”, agregó.

En su reflexión final, García alertó que la solidaridad con Venezuela “podría causar repercusiones que nos podrían venir a complicar las cosas” y afirmó que su renuncia se dio por considerar que el anuncio de respaldo a Caracas “no es lo correcto”.

La reacción del canciller Bú, centrada en enviar un mensaje de continuidad y estabilidad, contrasta con las advertencias de su exsubalterno sobre posibles consecuencias políticas y diplomáticas. Mientras tanto, el debate sobre la orientación de la política exterior hondureña y su impacto en la relación con Estados Unidos sigue abierto.LB