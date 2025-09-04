Canciller Javier Bú defiende capacidades de nueva vicecanciller y le da la bienvenida

Tegucigalpa – El canciller de Honduras, Javier Bú, defendió hoy las capacidades de la recién nombrada vicecanciller para asuntos consulares y migratorios de Honduras, Zulmit Rivera.

“Las capacidades de Zulmit son conocidas y de conocimiento público, ella es militante del Partido Libertad y Refundación (Libre), es una persona sumamente capacitada y conoce el tema de los migrantes y los consulados”, manifestó el diplomático a periodistas en San Pedro Sula.

El diplomático refirió que ya ha trabajado con Rivera en el pasado y le dio la bienvenida a la Cancillería hondureña.

En las últimas horas Zulmit Solemit Rivera Zúniga fue juramentada como Vicecanciller para Asuntos Consulares y Migratorios de Honduras y Secretaria Ejecutiva Ad Honorem del Instituto Nacional de la Juventud.

Rivera es esposa de Óscar Rivera, actual Comisionado del Registro Nacional de las Personas (RNP).

Rivera sustituye a Antonio García, quien renunció el 11 de agosto por no estar de acuerdo con las posturas del Gobierno de Honduras sobre Venezuela.

La nueva funcionaria asume con el reto de resolver una serie de denuncias de retención de Documentos de Identificación Nacional (DNI) realizada por la comunidad migrante en Estados Unidos.

Su nombramiento ha causado una serie de reacciones en diversos sectores que acusan de un acto más de nepotismo en la actual administración. PD