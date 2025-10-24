Canciller de Honduras elude responder sobre cuándo se recibirá cartas credenciales del embajador de la UE

Tegucigalpa – El canciller Javier Bú Soto eludió este jueves responder las interrogantes del porqué el gobierno de Honduras no ha recibido las cartas credenciales del embajador de la Unión Europea (UE), Gonzalo Fournier.

Fue consultado tras participar en un evento público del por qué la presidenta Xiomara Castro no ha recibido las cartas credenciales de Fournier.

“Nosotros priorizamos a los que vienen desde afuera, que son los embajadores concurrentes, estamos dando esa prioridad, y los que faltan vamos a ver que se puedan programar”, declaró a periodistas.

Se excusó que la agenda de la mandataria hondureña es “bastante extensa” para estar recibiendo cartas credenciales.

Interrogado de cuándo se recibirá la carta credencial de Gonzalo Fournier, contestó que desconoce la fecha y buscará ajustar la agenda de Castro.

Añadió que esperará el momento adecuado para recibir las cartas credenciales, y que Honduras tendrá relación con todos los países.

Bú Soto aprovechó para dar la bienvenida a la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (UE) que hará trabajo de observación en los comicios generales. AG