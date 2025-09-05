Canciller Bú considera que no es por tener relaciones con China que EEUU va a cancelar visas

Tegucigalpa – El embajador Javier Bú Soto declaró este viernes que Estados Unidos tiene derecho a imponer sanciones “cuando se cometen cosas que a ellos no les parece”, sin embargo aseveró que “no es por tener relaciones con China que van a cancelar o hacer algún tipo de sanción”.

En las últimas horas, el Departamento de Estado anunció una nueva política de restricción de visados estadounidenses que permite sancionar a los ciudadanos de Centro América que, mientras se encuentren en países centroamericanos y actúen intencionadamente en nombre del Partido Comunista Chino (PCC), a sabiendas dirijan, autoricen, financien, presten apoyo significativo o lleven a cabo actividades que socaven el Estado de derecho en América Central.

En tanto sobre el Estatus de Protección Temporal (TPS) refirió que el lunes será triste debido a la finalización de los permisos de trabajo para los tepesianos, pero que ellos van a seguir en la lucha judicial en noviembre, otra fecha clave para los hondureños amparados en ese mecanismo de protección.

Reiteró que desde la cancillería, el gobierno seguirá apoyando a las familias tepesianas mediante los consulados, acompañándoles en las audiencias.

Asimismo aseguró que la entrega de los Documentos Nacional de Identidad (DNI) es continua y que “algunos DNI que no han llegado, estarán por llegar prontamente”.

La reacción de Bú entorno a este tema surge luego de que el candidato a la presidencia por el Partido Liberal, Salvador Nasralla cuestionó la labor de la Cancillería en la entrega de 400 mil documentos nacionales de identificación (DNI) que fueron emitidas, pero no entregadas a los hondureños que residen en Estados Unidos.

El funcionario dijo que Nasralla tiene sus opiniones, pero que al estar en campaña política electoral abierta habrán muchos rumores. También defendió el nombramiento de Zulmit Rivera como vicecanciller de Asuntos Consulares y Migratorios de Honduras al afirmar que está capacitada para el cargo y que eso es lo que importa. VC