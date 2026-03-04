Canciller Agüero señala que Honduras realinea su estrategia y reorganiza sus recursos de política exterior

Tegucigalpa – La canciller Mireya Agüero manifestó este miércoles que su misión es realinear estratégicamente a Honduras y reorganizar sus recursos en política exterior.

Agüero fue abordada por periodistas en el aeropuerto de Palmerola previo a su viaje a Estados Unidos. Ahí la funcionaria dijo que se está reorganizando los recursos de política exterior.

“Estamos tratando de proponer una agenda de política exterior en todas las relaciones bilaterales para tener resultados medibles y que la población pueda sentir que hay una diferencia en adonde ponemos nuestros recursos diplomáticos y que beneficios pueden llevar”, dijo a periodistas.

Fue preguntada sobre la decisión de que Honduras salga del “Grupo de La Haya, contestó que es una medida que corresponde a un realineamiento estratégico de la política exterior del país.

Añadió que se está analizando qué es lo que le da contenido a los intereses de la política interna proyectadas al exterior.

(LEER): Honduras se retira del “Grupo de La Haya” y reafirma su política exterior independiente

También se refirió si Honduras se va a realinear a los intereses específicos de EEUU e Israel, a lo indicó que es una realineación en base a un equilibrio estratégico de la política exterior.

Sobre la reunión con el embajador de China, Yu Bo, expresó que está analizando la documentación que le entregó y quiere procesar la relación de ambas naciones desde marzo de 2023. AG