Canciller Agüero se reúne con representantes de OIM y el Banco Mundial

Tegucigalpa – La canciller hondureña Mireya Agüero sostuvo importantes reuniones con representantes del Banco Mundial y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Se informó que el Gobierno de Honduras, en conjunto con el Banco Mundial, trabaja para fortalecer esfuerzos conjuntos en beneficio del país.

En ese sentido, la Canciller Mireya Agüero recibió al representante residente en Honduras de este organismo, Andrew Kircher.

El encuentro se desarrolló con el objetivo presentar el programa de trabajo del Grupo Banco Mundial, el cual actualmente consta de 15 proyectos a implementarse en 10 sectores, y explorar colaboraciones reembolsables y no reembolsables alineadas con las prioridades nacionales.

En este encuentro, participó la Subsecretaria de Cooperación y Promoción Internacional, Evelyn Lizeth Bautista.

Este diálogo permitirá consolidar iniciativas estratégicas y acompañar la visión de inversión impulsada por el Presidente Nasry Asfura, en coherencia con los ejes sectoriales prioritarios definidos por el Gobierno.

Durante la reunión, ambas partes reiteraron su disposición de mantener una coordinación permanente que facilite la ejecución de proyectos y de asistencia técnica con mayor eficiencia ⚙️, con el fin de generar empleo, fortalecer la institucionalidad y contribuir al crecimiento económico.

En este encuentro, participó la Subsecretaria de Cooperación y Promoción Internacional, Evelyn Lizeth Bautista.

La señora Rendón se desempeña como Representante desde 2024; de nacionalidad belga y mexicana, es psicóloga clínica de la Université Catholique de Louvain en Bélgica.

Encuentro con OIM

Igualmente, la canciller Agüero conversó con la representante de la OIM sobre proyectos que se impulsas en Honduras.

La funcionario recibió a la Representante de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Mariana Rendón, con el propósito de conocer el trabajo que desarrollan en materia migratoria en Honduras.

Durante el encuentro también conversaron acerca de los esfuerzos de la organización en este país centroamericano.

De su lado, Honduras manifestó su alto interés en fortalecer la relación con el organismo migratorio considerando las distintas líneas de proyectos que OIM pone a disposición de los estados miembros, en función de las necesidades nacionales, así como su enfoque de descentralización para ampliar el alcance territorial de las intervenciones.

La señora Rendón se desempeña como Representante desde 2024; de nacionalidad belga y mexicana, es psicóloga clínica de la Université Catholique de Louvain en Bélgica.

Durante su gestión en el país ha liderado las operaciones de los programas y proyectos de la organización en el país. JS