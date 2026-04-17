Canciller Agüero se reúne con embajadores de Suiza y México

Tegucigalpa – La canciller hondureña, Mireya Agüero, sostuvo una reunión con el Embajador de la Confederación Suiza en Guatemala, concurrente para Honduras, Roger Denzer, para dialogar sobre las relaciones entre ambas naciones y las nuevas oportunidades de cooperación en distintos ámbitos.

Honduras y Suiza mantienen una estrecha relación enfocada en la cooperación para el desarrollo, centrada en agricultura sostenible, cambio climático, derechos humanos y gobernanza.

Igualmente, la titular de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, recibió una visita de cortesía de la embajadora de los Estados Unidos Mexicanos, Marta Susana Peón Sánchez para tratar asuntos de interés mutuo.

Honduras y México fortalecen sus lazos bilaterales y de cooperación en seguridad, defensa, desarrollo entre otros aspectos, con eso se busca afianzar la cooperación técnica y comercial. JS