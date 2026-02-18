Canciller Agüero se reúne con embajador guatemalteco y afianzan relación bilateral

Tegucigalpa – La Canciller hondureña, Mireya Agüero, sostuvo una reunión con El Embajador de Guatemala en Honduras, Marco Livio Díaz Reyes, con quien abordaron temas de interés bilateral y regional, los cuales permitirán seguir fortaleciendo la buena relación entre ambos países.

En el marco de esta visita, el diplomático guatemalteco también sostuvo un encuentro con la Vicecanciller de Política Exterior, Pamela Handal, acerca de la agenda de interés mutuo.

Estas acciones permitieron afianzar los lazos de amistad y cooperación entre ambos países.

Ver: Honduras y El Salvador impulsan cooperación e inversiones bilaterales

La Subsecretaria de Cooperación y Promoción Internacional de la Cancillería hondureña, Evelyn Bautista, se reunió con el Embajador de El Salvador en Honduras, Jorge Alberto Umaña, acompañado por la Ministra Consejera Dafne Villatoro, con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales y los lazos de amistad entre ambos países.

Durante el encuentro, las partes coincidieron en la necesidad de reforzar la estrecha relación bilateral mediante un diálogo permanente que profundice la cooperación en diversos ámbitos.

Lo anterior revela un fortalecimiento en las relaciones bilaterales entre Honduras y sus países vecinos El Salvador y Guatemala. (RO)