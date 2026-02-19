Canciller Aguero reconfirma retorno de Honduras al CIADI y destaca negociaciones arancelarias con EEUU

Tegucigalpa – En el ámbito internacional, la canciller Mirella Agüero, confirmó que el próximo 6 de marzo Honduras oficializará en Washington su retorno al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), mecanismo adscrito al Banco Mundial, con el objetivo de fortalecer la confianza de los inversionistas extranjeros.

“Vamos a ir a Washington para la firma del retorno de Honduras a este mecanismo de solución de controversias en temas comerciales. Esto definitivamente apuntala muchísimo el tema de la invitación a la inversión que Honduras está planteando”, subrayó.

Indicó que la firma está programada para el 6 de marzo y que el depósito del instrumento se realizará en la sede del Banco Mundial.

Negociaciones arancelarias y acercamiento con EEUU

Sobre el tema arancelario, Agüero informó que el país se encuentra en una tercera fase de negociación y expresó optimismo sobre una resolución favorable a mediano plazo.

Asimismo, confirmó que existen acercamientos estratégicos con Estados Unidos tras invitaciones personalizadas giradas por el presidente Donald Trump, lo que —según dijo— refleja una alineación estratégica.

“Efectivamente podríamos avizorar que vamos a hablar temas de seguridad regional, combate al narcotráfico, crimen organizado transnacional y también algunos aspectos para blindar inversión extranjera que no corresponda a los intereses geopolíticos regionales desde el punto de vista de Estados Unidos”, explicó.

Añadió que los temas de cooperación bilateral continúan vigentes y forman parte de la agenda diplomática.

Relaciones con China bajo revisión

En cuanto a las relaciones diplomáticas con China, la canciller aseguró que estas se mantienen vigentes, pero confirmó que el gobierno ha solicitado información detallada sobre los acuerdos suscritos durante la administración anterior ante la falta de registros oficiales completos.

“Necesitamos conocer el pasado para construir el futuro. El presidente ha transmitido al más alto nivel en China que como nuevo gobierno necesitamos conocer los antecedentes detallados de los acuerdos”, señaló.

Agüero indicó que esta solicitud fue comunicada directamente al embajador chino, reiterando que el objetivo es garantizar transparencia y claridad en las relaciones bilaterales.

Por otra parte, la canciller de la República, Mireya Agüero, negó que exista presión contra el personal diplomático que continúa en funciones desde la administración pasada y descartó que haya retrasos salariales por decisiones arbitrarias del nuevo gobierno.

“Obviamente estamos en un proceso de reestructuración que es absolutamente normal y sucede en cada gobierno, y también lo estamos haciendo nosotros, pero de ninguna manera hay alguna presión”, afirmó la funcionaria.

Agüero explicó que los retrasos salariales registrados en algunos casos obedecen a problemas de liquidez heredados. “Ha habido elementos que no nos han permitido como nuevo gobierno tener la liquidez suficiente para cumplir todas nuestras obligaciones, además que encontramos un elemento de deuda flotante altísimo y a eso se atribuyen algunos retrasos salariales, a falta de liquidez”, cerró. LB