Canciller Agüero recibe copias de Estilo del embajador designado por España para Honduras

Tegucigalpa – Con el propósito de fortalecer las relaciones con España, la Canciller Mireya Agüero recibió las Copias de Estilo de Guillermo Escribano Manzano, designado como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Reino de España en Honduras.

Esta entrega remarca los lazos históricos de amistad y cooperación entre ambas naciones, consolidando los vínculos bilaterales.

Honduras y España reiteran su compromiso de continuar impulsando una agenda conjunta orientada al desarrollo, la cooperación y el bienestar de sus pueblos, sobre la base del respeto mutuo y los intereses compartidos.

Escribano ha estado destinado anteriormente en las Embajadas de España en Alemania, Marruecos, Filipinas y Polonia, y ha desempeñado varios puestos en el Ministerio de Asuntos Exteriores, entre ellos director general para el español en el mundo y jefe de servicio en la Subdirección General de Oriente Próximo.

Escribano sustituirá a Diego Nuño García, que a su vez ha sido nombrado embajador en misión especial para el Sahel, región que abarca una decena de países de África. JS