Canciller Agüero proyecta incierto futuro del TPS

Tegucigalpa – Sin generar expectativa del futuro del Estatus de Protección Temporal, (TPS, por sus siglas en inglés), la canciller hondureña Mireya Agüero dijo esta mañana que el gobierno de Nasry Asfura busca mecanismos para proteger y brindar apoyo a los connacionales amparados en ese estatus, a la vez que mostró pragmatismo en cuanto al futuro de ese mecanismo de permanencia en el que se acogen alrededor de 50 mil hondureños.

La canciller Agüero dijo que en la reunión que sostuvieron en Mar-a-Lago los presidentes Donald Trump de los Estados Unidos y su par hondureño Nasry Asfura, éste último planteó la importancia que para Honduras tiene la inversión y las oportunidades que EEUU pueda generar en este país centroamericano.

Agüero, que intervino en el programa Frente a Frente de Televicentro que conduce Renato Álvarez, dijo que Asfura no planteó directamente la situación de los tepesianos ante Trump ya que para el gobierno estadounidense cancelar mecanismos que fueron temporales para acoger a migrantes es uno de los propósitos. En cambio, dijo que buscó mecanismos para acoger a los connacionales en el país a través de la generación de oportunidades.

Externó que en ese sentido, Nasry Asfura también conversó sobre su interés de darle vida a un ferrocarril interoceánico que cruce el territorio hondureño, y generar diversos entornos que posibiliten la creación de empleos.

Dijo que pese a ello la cancillería y en general el gobierno de Asfura continuará brindando apoyo y protección a cada uno de los migrantes amparados en el TPS revisando la individualización de cada uno de los casos.

Tras 27 años de aprobado el TPS, desde 1999 como resultados de los efectos del poderoso huracán Mitch cerca de 200 mil hondureños se ampararon bajo ese estatus que se ha venido renovando parcialmente y que cada vez ha disminuido en cuanto al número de afiliados en el mismo.

Las organizaciones proinmigrantes en Estados Unidos han luchado permanentemente para que los compatriotas alcancen un estatus de permanente y hayan podido obtener frutos. IR