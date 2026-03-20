Canciller Agüero aboga por cooperación internacional más equitativa en cumbre del Celac

Tegucigalpa – En el marco de la X Cumbre de La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), la Canciller Mireya Agüero participó en un desayuno de Cancilleres, en Bogotá, Colombia, donde se abordaron temas estratégicos para el fortalecimiento de la cooperación internacional entre América Latina, el Caribe y África.

El encuentro se centró en impulsar un nuevo enfoque de cooperación más inclusivo y representativo, así como en el papel de la Inversión Pública Global (GPI) frente a los desafíos actuales.

Durante su intervención, la Canciller destacó la necesidad de reconocer las limitaciones del modelo actual de cooperación, señalando que los países de renta media baja continúan enfrentando restricciones de acceso a financiamiento, pese a las brechas estructurales de pobreza, desigualdad y vulnerabilidad.

Asimismo, subrayó que «Honduras apuesta por una cooperación basada en la demanda y alineada a las prioridades nacionales, bajo liderazgo del Estado y con un enfoque inclusivo que integre a la academia, el sector privado y la sociedad civil, garantizando transparencia y corresponsabilidad», Expresó la titular de Relaciones Exteriores.

Finalmente, reiteró que avanzar hacia una cooperación más justa requiere corregir las asimetrías estructurales del sistema internacional, fortaleciendo principios como la equidad, la corresponsabilidad y la toma de decisiones conjunta. JS