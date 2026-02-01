Cáncer de mama, próstata y leucemia, los más comunes en Honduras

Tegucigalpa – En Honduras, los tipos de cáncer más comunes continúan siendo el de mama y cérvix, en el caso de las mujeres; el de próstata en el caso del hombre y en los niños la leucemia y los cánceres de cerebro, de acuerdo a lo indicado por el doctor Genaro Aguilar, especialista en oncología.

-El próximo 4 de febrero el mundo se une a concienciar sobre la prevención en el Día Mundial contra el Cáncer.

En el marco del Día Mundial del Cáncer, Aguilar, quien es el coordinador del programa de Prevención y Detección Temprana de Cáncer del Centro de Cáncer Enma Romero, reiteró la importancia de la prevención cuando se trata de cáncer.

Este sábado, los alumnos en Trabajo Educativo Social (TES) a nivel nacional, junto a sus asesores, madres y padres de familia e invitados participaron en el conversatorio “Unidos por lo Único”.

Aguilar detalló que la actividad se realiza como preámbulo a la conmemoración mundial que se celebra el próximo miércoles 4 de febrero.

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) reseña que en 2021, se diagnosticaron 5,500 casos, de los cuales 1,285 personas perdieron la batalla. El cáncer de mama es el más común, con 1,209 casos recientes, afectando incluso a mujeres jóvenes.

El doctor Aguilar refirió que el cáncer de mama no es exclusivo de las mujeres, «en Honduras de cada mil mujeres con este tipo de cáncer, tres es detectado en hombres, siendo la obesidad, un factor de riesgo para toda la población».

Cifras de la Liga Contra el Cáncer indican que unas 850 mujeres son diagnosticadas cada año con cáncer de cuello uterino y más de 500 mueren por esta causa en el país. Este tipo de cáncer es otro de los más frecuentes en el país.

Mientras que el tipo más común en los hombres, el cáncer de próstata se detectan en unos mil 500 casos anuales. VC