Cancelan nombramiento de exministra de Salud en Hospital de San Lorenzo

Tegucigalpa – Este lunes se conoció la cancelación del nombramiento que tenía la exministra de Salud, Carla Paredes, como médica general en el Hospital de San Lorenzo.

En el acta de notificación de fecha 20 de febrero se señala que la exministra no pasó el período de prueba.

La exministra tiene un plazo de 15 días para impugnar la cancelación en los Juzgados de lo Contencioso Administrativo.

Paredes fue nombrada como médica general en el Hospital de San Lorenzo con un salario de 105 mil 201 lempiras mensuales cuatro meses antes de dejar su cargo como ministra de Salud.

Esto generó polémica porque se conocieron otros nombramientos en la Secretaría de Salud, como directores de hospitales, antes del cambio de gobierno.

La funcionaria fue una de las figuras más radicales del Partido Libre. AG