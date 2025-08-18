Cancelada remodelación del Estadio Humberto Micheletti en El Progreso tras enfrentamientos y disputa legal

Tegucigalpa- La remodelación del Estadio Municipal Humberto Micheletti, en El Progreso, Yoro, quedó cancelada temporalmente luego de que se desatara una confrontación entre colectivos del partido Libre, autoridades municipales y la Policía Nacional.

El proyecto, impulsado por la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (CONDEPOR), buscaba instalar una cancha híbrida, similar a las implementadas en otros estadios del país. Sin embargo, versiones locales indican que el permiso otorgado por la Alcaldía de El Progreso para iniciar las obras habría sido retirado, lo que generó un conflicto de competencias.

Según reportes de la prensa progreseña, colectivos de Libre y simpatizantes del diputado Eduardo Díaz habrían forzado los portones del recinto el fin de semana para ingresar al estadio, lo que derivó en enfrentamientos con la Policía Nacional y dejó como saldo varios lesionados.

Actualmente, el estadio permanece bajo custodia policial, mientras que las maquinarias utilizadas en la obra permanecen dentro del inmueble.

La abogada Sandra Martínez, jueza de Justicia Municipal de El Progreso, notificó al titular de CONDEPOR, Mario Moncada, que debe presentarse al juzgado en un plazo de 72 horas. Además, se le prohibió el ingreso al Estadio Humberto Micheletti, en aplicación de la Ley de Policía y Convivencia Social.

Martínez explicó que la Corporación Municipal exige a CONDEPOR presentar información clave del proyecto, incluyendo el monto de la inversión, el tiempo estimado de ejecución y los planos de la remodelación. El objetivo es garantizar que la obra se ejecute conforme a lo estipulado en la solicitud, ante antecedentes de proyectos inconclusos en otros municipios.

Mientras tanto, el proyecto permanece paralizado y el conflicto adquiere un matiz político, pues la presencia de colectivos de Libre en las instalaciones ha generado cuestionamientos sobre los intereses detrás de la disputa.

El Estadio Humberto Micheletti, sede del club Honduras Progreso, permanece bajo resguardo de la Policía Municipal hasta que se resuelva la situación legal y administrativa.LB