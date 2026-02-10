Cancelación del TPS deja en evidencia fallas diplomáticas del gobierno anterior, según experta

Tegucigalpa- La abogada especialista en temas migratorios, Marcela Caro, responsabilizó directamente al gobierno de la expresidenta Xiomara Castro por la cancelación definitiva del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los hondureños, confirmada este 9 de febrero de 2026 por el Gobierno de los Estados Unidos.

-“La historia es clara: el gobierno de Xiomara Castro no defendió a la diáspora hondureña, y hoy las consecuencias las paga nuestra gente”, remarcó Caro.

Según Caro, aunque la decisión oficial fue adoptada desde el 8 de septiembre de 2025, sus efectos recaen hoy sobre miles de familias hondureñas que residen en el país norteamericano, muchas de las cuales quedan en una situación de alta vulnerabilidad migratoria.

La jurista señaló que uno de los elementos determinantes para la cancelación del TPS fue el informe presentado por el propio gobierno hondureño, en el que se aseguraba que Honduras contaba con condiciones óptimas para recibir a sus ciudadanos, citando supuestas mejoras en seguridad, empleo, estabilidad económica y capacidad institucional.

“Ese informe fue clave para que Estados Unidos concluyera que ya no existían las condiciones que justificaran mantener el TPS”, afirmó.

Caro cuestionó además la falta de gestión diplomática del gobierno anterior, contrastándola con el caso de El Salvador. “A diferencia de lo que logró el presidente Nayib Bukele, el gobierno de Xiomara Castro no realizó ninguna negociación seria ni buscó un período de transición que protegiera a nuestra gente”, sostuvo.

La abogada fue contundente al señalar fallas en la política exterior hondureña. “No hubo estrategia, no hubo voluntad y no hubo defensa de la diáspora. La Cancillería y los vicecancilleres fallaron rotundamente, optaron por la confrontación ideológica en lugar de tender puentes con Estados Unidos”, expresó.

Asimismo, lamentó que miles de hondureños, quienes durante años han sostenido la economía nacional mediante el envío de remesas, hayan quedado “abandonados por su propio gobierno”.

Caro recordó que el TPS es una decisión discrecional del presidente de los Estados Unidos, por lo que cualquier posibilidad futura de recuperarlo dependerá de una agenda diplomática seria y profesional, la cual —según indicó— podría ser impulsada por el actual gobierno del presidente Nasry Asfura, si lo prioriza dentro de su política exterior.

Mientras tanto, recomendó a los hondureños afectados buscar asesoría con abogados migratorios acreditados. “Cada caso es distinto y requiere atención puntual”, advirtió.

Finalmente, Caro subrayó que el problema va más allá del TPS y que Honduras necesita cambios estructurales para frenar la migración forzada, como relaciones sólidas con Estados Unidos, generación de empleo, atracción de inversiones, reducción de aranceles y fortalecimiento económico.LB