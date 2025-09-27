CANATURH: Turismo extranjero en Honduras se encuentra en niveles bajos, pero feriado Morazánico genera expectativas

Tegucigalpa- El presidente de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (CANATURH), Andrés Erhler, advirtió que el país enfrenta un bajo nivel de llegada de turistas extranjeros, situación que ha golpeado de manera directa a destinos como Roatán, Copán y las principales ciudades.

“El nivel de llegada del turismo extranjero es bastante bajo actualmente en el país”, expresó Erhler, quien explicó que este descenso responde en gran medida a la política migratoria restrictiva de Estados Unidos, la cual no solo ha afectado a Honduras, sino también a toda América Latina.

El dirigente detalló que la disminución en el movimiento de aeropuertos en Norteamérica ha generado un efecto en cascada que impacta a la industria turística hondureña, especialmente porque los visitantes estadounidenses suelen hospedarse entre seis y diez noches, siendo los que más divisas dejan al país.

En ese contexto, Erhler resaltó que el turismo nacional se ha convertido en el principal sostén de la industria, sobre todo en temporadas de descanso como el feriado morazánico, que inicia este fin de semana y que moviliza a miles de hondureños hacia destinos de playa, montaña y sitios coloniales.

“Son los feriados como este los que permiten mantener a flote al sector turismo, porque los hondureños aprovechan para recorrer el país. Sin embargo, la promoción y la inversión deben ser más efectivas para potenciar estos movimientos”, enfatizó.

El presidente de CANATURH insistió en la necesidad de elevar los montos de apoyo a las cámaras de turismo, los centros de desarrollo turístico y las ferias nacionales, ya que son las que realmente atraen visitantes y generan movimiento económico local.

Aunque reconoció que la inversión en ferias internacionales no ha tenido el retorno esperado, exceptuando destinos como Roatán y en parte Útila, Erhler expresó confianza en que el feriado de la Semana Morazánica impulse de manera significativa la actividad turística interna y brinde un respiro al sector.LB