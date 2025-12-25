CANATURH llama a una transición responsable para fortalecer el turismo de Honduras

Tegucigalpa – La Cámara Nacional de Turismo de Honduras (CANATURH) llamó a las autoridades actuales para que actúen con civismo, responsabilidad y respeto institucional, facilitando una transición de gobierno ordenada, transparente y en beneficio del país, condición indispensable para la estabilidad y confianza que requiere el sector turismo.

«El turismo necesita certidumbre, visión de largo plazo y trabajo conjunto. Cuando Honduras avanza con institucionalidad, el turismo se fortalece y el país crece», enfatizó la gremial de la industria sin chimenea que destaca el civismo demostrado por la ciudadanía hondureña durante los comicios como una muestra de madurez democrática y compromiso con el futuro nacional.

Mediante un comunicado, la CANATURH reconoce la labor del Consejo Nacional Electoral (CNE), por la conducción técnica y transparente del proceso, así como la declaratoria oficial que reconoce como presidente electo de la República a Nasry Asfura Zablah.

«Desde el sector turismo, saludamos el compromiso expresado por el presidente electo de trabajar de la mano con los sectores productivos y de impulsar el turismo como un pilar estratégico para la generación de empleo, la atracción de inversión y la proyección internacional de Honduras», reza el comunicado.

Finalmente, la Cámara Nacional de Turismo reitera su disposición de colaborar activamente con el gobierno entrante, aportando experiencia, propuestas y alianzas que contribuyan al desarrollo sostenible del turismo de Honduras. VC