Canaturh advierte impacto de medidas sanitarias del gobierno en el turismo

Tegucigalpa – El presidente de Cámara Nacional de Turismo de Honduras (Canaturh), Andrés Ehrler lamentó el impacto negativo de las alertas sanitarias entre los viajeros, “así como hay un miedo porque Honduras es un país inseguro y la gente habla de inseguridad, aunque los lugares turísticos sean muy seguros, igual pasa en el tema sanitario”, señaló el empresario del turismo en reacción a las medias ordenadas por el gobierno como medida preventiva de enfermedades respiratorias, incluyendo el COVID-19.

Ehrler puso como ejemplo que durante la entrevista brindada a periodistas ninguna persona presenta síntomas respiratorios, por lo que aunque es una medida que emana de la Secretaría de Salud (Sesal), ninguno de los presentes tendría que andar una mascarilla.

(Leer) Secretaría de Salud ordena uso obligatorio de mascarilla en lugares cerrados y abarrotados

En Honduras, desde el jueves 24 de julio, el uso de mascarilla es obligatorio en aeropuertos, puestos fronterizos, cines, gimnasios, centros comerciales, supermercados, iglesias, hospitales, centros de salud, clínicas médicas, odontológicas, centros de rehabilitación, lugares de oftalmología, farmacias y laboratorios clínicos.

Para el directivo de la industria sin chimenea, como se le conoce al rubro turístico, lo mismo pasa en los centros donde existe algún tipo de movilización de personas.

“Creo que es tema de educación, ya lo hondureños lo tenemos claro y eso es lo que deberíamos estar haciendo, no sacando alertas que lo que hace es poner a la gente en un espacio donde nos puede bloquear la venida de turistas solo por decir que estamos en alerta sanitaria”, argumentó tras destacar que afortunadamente esta noticia no ha llegado a los órganos internacionales donde se declaren las alertas como tal.

(Leer) Honduras es el único país de CA que se está aplicando teletrabajo y clases virtuales, cuestiona Marco Tulio Medina

El empresario del turismo aseguró que si la información llega a estas instancias haría que la gente no quiera llegar al país “por el simple hecho de que ya se encuentra en una alerta tan grande”.

Honduras es el único país en el mundo aparece con medidas sanitarias como las recién decretadas por el gobierno que incluye además uso obligatorio de la mascarilla, la restricciones en el trabajo y en las aulas de clases que lo que están haciendo es dar una imagen del país “no muy positiva”, señaló.

La medida se decreta a las puertas de la semana agostina, donde usualmente grupos de salvadoreños escogen Honduras para vacacionar.

Ehrler comparó la situación de Honduras con la de El Salvador, donde no se está usando mascarilla ya que allá funcionara el sistema sanitario, “cuando tu sistema sanitario no funciona, lo que tienes que haces es estas medidas extremas y no funciona por la incapacidad que tiene esa misma ministra de Salud (Carla Paredes) que llama ignorantes a los hondureños”, lamentó. VC