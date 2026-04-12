Canasta básica sigue en ascenso y golpea el bolsillo de las familias hondureñas

Tegucigalpa (Proceso Digital / Por Isis Rubio) – El incremento constante en los precios de la canasta básica continúa afectando a miles de hogares hondureños, que cada semana deben ajustar su presupuesto para adquirir menos productos a un costo mayor. En la Feria del Agricultor, aledaña al Estadio Nacional, compradores como Vilma Cáceres hacen ajustes y cuentan cada centavo cada semana para poder abastecer su hogar, aunque cada visita confirma que los precios siguen subiendo.

Fuera de las estadísticas oficiales, los compradores, especialmente mujeres amas de casa, coinciden en que el aumento acumulado en lo que va del año oscila entre 500 y 700 lempiras, una variación que golpea directamente la economía familiar.

La guerra entre Estados Unidos e Irán es sin duda un disparador letal de la inflación. Su repercusión en la economía hondureña es directa y la reciente toda la población. Desde el alza de los combustibles hasta el resto de la cadena, nadie se escapa de la vorágine de los efectos de la guerra.

Francisco López, otro consumidor habitual, relató que apenas puede comprar lo indispensable para alimentar a su familia de cuatro miembros. “A veces llevo menos de lo que realmente necesitamos. No quiero ni imaginar qué pasaría si fuéramos uno más”, expresó con preocupación. Aunque acude a la feria buscando mejores precios, asegura que siempre termina gastando todo su presupuesto y regresando a casa con menos productos.

A su edad, López también debe destinar parte de sus ingresos a medicamentos, lo que lo obliga a reducir aún más sus compras. Su situación refleja la realidad de miles de hondureños que enfrentan salarios estancados, una moneda debilitada y un costo de vida que no deja de aumentar.

“Lo que sube, no vuelva a bajar”

Para Vilma Cáceres, la situación se ha vuelto crítica. Explicó que gasta entre 1,800 y 2,500 lempiras semanales comprando únicamente lo esencial para tres personas. “Las frutas, verduras, lácteos, carnes y pollo han subido en las últimas semanas. Lo que aumenta nunca vuelve a bajar”, lamentó.

Oneyda Rivas, otra compradora, pidió al gobierno vigilar que las rebajas en los combustibles se reflejen también en los alimentos. Su gasto quincenal oscila entre 3,000 y 4,000 lempiras, siempre adquiriendo solo lo indispensable. “Una gasta más, pero lleva menos”, afirmó.

Desde el lado de los vendedores, Martha Carbajal, comerciante de la feria, reconoció que también deben hacer esfuerzos para no perder clientes. Señaló que esta semana algunos vegetales mostraron una ligera rebaja, aunque antes de Semana Santa todo apuntaba a nuevos incrementos. Invitó a los capitalinos a seguir comprando en la feria, donde —asegura— aún se encuentran mejores precios que en otros mercados.

El director de Protección al Consumidor, Danilo Lou.

Supervisión y denuncias

El director de Protección al Consumidor, Danilo Lou, informó que las denuncias recibidas están siendo verificadas mediante visitas a los mercados. Aseguró que muchos de los señalamientos responden a “especulaciones”, pues los aumentos detectados son “casi imperceptibles”.

Sin embargo, reconoció un problema recurrente: algunos negocios entregan menos cantidad de la que cobran. “Si el cliente paga una libra de queso, en ciertos casos recibe menos, pero paga el precio completo”, advirtió.

La canasta básica supera los 16 mil lempiras

El defensor de los consumidores, Adalid Irías, confirmó que la canasta básica ya supera los 16,200 lempiras, impulsada por incrementos en al menos 20 a 30 productos, entre ellos los lácteos, que han subido entre 8 % y 16 % en lo que va del año.

Recordó que, tras las festividades de fin de año, la canasta se había estabilizado alrededor de 15,500 lempiras, pero la tendencia alcista regresó desde inicios de 2026. Factores externos, como el conflicto entre Estados Unidos e Irán, han presionado aún más los precios de los alimentos.

Irías advirtió que, si la crisis internacional se prolonga, la escalada continuará afectando todos los componentes de la canasta básica. (PD/ir)