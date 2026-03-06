Canasta básica por arriba de 16 mil 200 lempiras, lamenta defensor de consumidores

Tegucigalpa – La canasta básica supera los 16 mil lempiras en Honduras y lo peor es que continúa la escalada en el valor de los productos esenciales, lamentó este viernes el defensor de los consumidores, Adalid Irías.

– Entre 500 y 700 lempiras se ha incrementado la canasta básica sólo este año.

Desglosó que no sólo en canasta básica esencial, sino entre todos los productos que en el hogar se consumen, al menos 20 y 30 se han ido al alza como es el caso de los lácteos con incrementos de entre 8 y 16 %.

Citó que el queso semiseco suma dos lempiras de incremento, por ejemplo en el zonal Belén pasó de 86 a 88 lempiras, cuando en diciembre tenía un costo de 74 lempiras la libra. Otro caso es la bolsa de café que se compra entre 120 y 130 lempiras, pero que a finales de 2025 su valor era de 110 y 120 lempiras. Mientras, la medida de frijol se compra a 110 en lempiras, una libra de arroz entre 14 y 15 lempiras.

“Si sumamos todos esos productos prácticamente de 15 mil 500 lempiras porque habíamos cerrado el 2025 en 16 mil y 16 mil 200, pero era por los productos de la Navidad, que hay unos 50 que suben hay algunos que se nivelaron, habíamos llegado a 15 mil 500 cuando se retrotrae después de Semana Santa. Pero la escalada alcista que viene se viene dando desde inicio de año hasta la fecha y por los factores de la guerra de Irán, lamentablemente estamos rebasando 16 mil 200 lempiras la canasta básica”, desglosó.

Vaticinó que si continúan extendiéndose el conflicto en el medio oriente, igualmente continuará la escalada de precios en todos los productos que componen la canasta básica. JS