Canasta básica en Honduras aumenta L.1,500 en lo que va de 2026

Tegucigalpa – La canasta básica en Honduras registró un incremento de 1,500 lempiras entre diciembre de 2025 y julio de 2026, al pasar de 14,500 a 16,000 lempiras, según datos presentados por el presidente de Artículo 19, Darwin Ponce.

– Funcionarios de gobierno aseguran que la canasta básica bajó 400 lempiras en las últimas dos semanas.

De acuerdo con Ponce, estas cifras coinciden con las investigaciones realizadas por el Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional (OBSAN) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), cuyos registros muestran un comportamiento similar en el costo de los productos de primera necesidad.

Explicó que, aunque en una economía de libre mercado es normal que los precios experimenten variaciones, el incremento sostenido de la inflación en Honduras durante los últimos meses ha impactado directamente el precio de la canasta básica, afectando el poder adquisitivo de las familias hondureñas.

Entre los productos que más han aumentado de precio destacan las carnes, los lácteos, algunas verduras, legumbres y los frijoles, uno de los alimentos esenciales en la dieta de la población.

«Honduras tiene la canasta básica más cara no solo de Centroamérica, sino de América. Hay organismos que la ubican por encima de los 17 mil lempiras. Sin embargo, el principal problema no es únicamente el precio de la canasta, sino el poder adquisitivo del hondureño, ya que para adquirirla necesita destinar prácticamente el 100 % de su salario», expresó Darwin Ponce.

El incremento en el costo de los alimentos continúa representando un desafío para miles de hogares hondureños, que enfrentan mayores dificultades cada día para cubrir sus necesidades básicas en un contexto de inflación sostenida.

Según OBSAN, el problema de inseguridad alimentaria se incrementa cada día y con el problema de la sequía se estima que el porcentaje de hondureños con falta de comida se incrementará. LB