Canal interoceánico, más allá de la infraestructura, una apuesta geopolítica

Tegucigalpa (Proceso Digital / Ronald Ordóñez) – En un contexto de globalización acelerada, Honduras se posiciona como un actor clave en el mapa logístico de América Central con el ambicioso proyecto del Ferrocarril Interoceánico. Desde 1914 Panamá con su Canal han sido eje fundamental del comercio mundial, ahora, la crisis de agua y el tráfico marítimo creciente son fundamentales en la construcción de otros proyectos viables en las Américas. Honduras es, en esa reconfiguración, un candidato natural, potente, que emerge con entusiasmo.

– Nasry Asfura discutió el proyecto con Donald Trump, destacando su rol estratégico.

– La idea de un ferrocarril interoceánico ilusiona a todos los hondureños, pero las actuales autoridades han enfatizado que se trata de un proyecto de largo plazo.

Esta iniciativa busca conectar los océanos Atlántico y Pacífico a través de una red ferroviaria moderna, prometiendo transformar el país en un centro de comercio regional. Con un enfoque en el desarrollo sostenible, el proyecto no solo aspira a reducir costos de transporte, sino también a generar empleo y fomentar el crecimiento económico inclusivo.

El Ferrocarril Interoceánico representa una visión de largo plazo para Honduras, un país que ha soñado con esta conexión desde el siglo XIX. Hoy, bajo la administración actual, este sueño cobra forma concreta, impulsado por alianzas internacionales y un marco legal en consolidación.

El optimismo radica en su potencial para unir comunidades, estimular industrias y posicionar a Honduras como puente entre continentes, además de una reciente plática entre los mandatarios de Honduras y Estados Unidos donde abordaron el tema.

Trump conoce el proyecto

El presidente Nasry Asfura confirmó que el mandatario estadounidense, Donald Trump, conoció el proyecto del Ferrocarril Interoceánico en la reunión que sostuvieron el sábado 07 de febrero en la residencia Mar-A-Lago.

Ver: Asfura afirma que reunión con Trump fue amena y que ve a Honduras como una oportunidad de estrechar lazos

El presidente hondureño aseguró que Trump tiene interés en implementar un proyecto del ferrocarril.

Trump revisará y estudiará la propuesta, comentó Asfura a su retorno a Honduras.

Compartió que le mostró el mapa con el proyecto al gobernante norteamericano.

Origen

La idea de un Ferrocarril Interoceánico en Honduras remonta a la presidencia de José María Medina, quien retomó una propuesta del presidente José Trinidad Cabañas, que propuso una ruta que cruzaría varios departamentos, aunque no se materializó debido a limitaciones técnicas y financieras.

El proyecto del Ferrocarril Nacional de Honduras que finalmente se concretó con la llegada de las compañías bananeras en las primeras décadas del siglo XX, aunque su declive ocurrió a finales del siglo pasado y que dejó un vacío que el nuevo proyecto busca llenar, reviviendo la infraestructura ferroviaria con tecnología moderna.

En las décadas de 1850, propuestas de ferrocarriles interoceánicos en Honduras competían con proyectos en Panamá y Nicaragua, atrayendo interés de inversionistas estadounidenses. Aunque no prosperaron, sentaron las bases para discusiones actuales sobre conectividad regional.

Ver: Honduras, 200 años de ideales, invasiones y pobreza

El proyecto resurgió en 2023, cuando Honduras y China exploraron sin llegar a concretar la construcción de un puerto en la Isla del Tigre y una línea férrea cruzando Valle, El Paraíso, Olancho y Colón. A este punto, todo no pasó de ser una alharaca política para poner acento en la presencia de China en Honduras.

La idea fue expuesta como una alternativa que evitaría el Canal de Panamá, generando ingresos y empleos. En febrero de 2024, se declaró el ferrocarril un tema de interés nacional, promoviendo el desarrollo económico centroamericano.

Posteriormente, se creó la Comisión Nacional del Ferrocarril Interoceánico (CONFI) para rectorar las políticas, esfuerzos y cooperaciones que este proyecto podría tener. Igualmente, todo nunca pasó de ser un proyecto de papel y en ese sentido, sin estudios estratégicos ni profundidad alguna, bajo las órdenes de Héctor Zelaya (hijo de la expresidenta de Honduras Xiomara Castro), se presentó en junio de 2025 un proyecto de ley al Congreso Nacional para crear su marco legal.

El Congreso recibió la iniciativa, que de inicio mostró una línea opaca al permitir, compras directas desde la fase inicial.

Sin avance alguno, el proyecto fue expuesto públicamente este febrero de 2026 cuando el presidente de Honduras, Nasry Asfura, lo mencionó en una reunión con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.

Expertos en geopolítica colocan el potencial Ferrocarril Interoceánico de Honduras, como un elemento valioso dentro de la estrategia de seguridad continental de Estados Unidos, cuyo mandatario Trump busca actualizar la doctrina Monroe del siglo XIX bajo lo que se denomina el corolario “Donroe”, que cada vez cobra más vigencia continental dentro del esquema gubernamental estadounidense.

Vialidad

La designada presidencial María Antonieta Mejía dijo a Proceso Digital que el Ferrocarril Interoceánico es un proyecto ambicioso que data de hace muchos años y que podría generar miles de empleos, pero también es un proyecto a largo plazo.

“Papi (Nasry Asfura) en sus declaraciones dijo quiero retomarlo y él siente que por allí se pueden generar muchas oportunidades de empleo y fomentar el desarrollo local; nos puede servir muchísimo”, declaró con una visión más de plazo inmediato.

Ver: El Congreso por fin conoce el proyecto del Ferrocarril Interoceánico del Ejecutivo

De su parte, el diputado Marlon Lara, dijo a Proceso Digital que el proyecto es viable, pero a largo plazo.

“Sí es viable, pero es un proyecto a largo plazo de 20 mil millones de dólares y el Estado no tiene esa capacidad de inversión”, afirmó.

En ese contexto, señaló que se requiere hacer una alianza público-privada con actores que tienen experiencia en desarrollo ferroviario para poder movilizar la carga desde el océano Pacífico hacia el océano Atlántico.

Actualmente es un proyecto sin presupuesto y la comisión nombrada en el gobierno anterior no fue más que un show y un distractor, señala el diputado Lara. “como políticos y hondureños esperamos del nuevo gobierno que existan fundamentos y voluntad política para este proyecto”, cerró.

Ruta propuesta

La ruta prevista conecta Puerto Castilla en el Atlántico con Amapala en el Pacífico, abarcando aproximadamente 600 kilómetros.

Incluye puertos modernos y carreteras complementarias, convirtiendo a Honduras en un centro logístico continental.

El diseño prioriza la sostenibilidad ambiental, minimizando impactos en ecosistemas sensibles.

Ver: EEUU: Ferrocarril interoceánico promete ser un motor de crecimiento para Honduras y la región

Tecnología de vanguardia, como trenes de alta velocidad, se considera para eficiencia y reducción de emisiones.

Interés Internacional y Alianzas Países como Italia, España, Japón, Corea del Sur, Qatar y Estados Unidos muestran interés en participar.

Proyección de beneficios económicos esperados

El ferrocarril impulsará el comercio, reduciendo costos logísticos y mejorando competitividad. Generará miles de empleos directos e indirectos durante la construcción y operación, estiman los proyectistas.

Agregan que fomentará el turismo y desarrollo regional, conectando comunidades aisladas. Aumentará ingresos fiscales mediante tarifas de tránsito y exportaciones.

Posicionará a Honduras como centro logístico, promoviendo la relocalización y cadenas de suministro globales.

Imagen creada con IA.

Un sueño que no solo es de Honduras

Cabe señalar que conectar los océanos no es un sueño solo de Honduras. En la actualidad México avanza con su Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), conectando Salina Cruz y Coatzacoalcos con 304 kilómetros de vías, lo que se considera una primera fase para este objetivo global.

Este proyecto genera más de 13 mil empleos directos y mueve la economía del sureste de México.

Ver: Estados Unidos interesado en el canal interoceánico de Nicaragua

Aporta hasta 5 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, con un crecimiento regional del 6 al 13 %. Reduce tiempos y costos de traslado.

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El CIIT ha transportado millones de toneladas de carga y pasajeros, impulsando el dinamismo logístico.

Su éxito puede ser una inspiración para Honduras, que con este sueño busca revertir desigualdades regionales.

Desafíos

Entre los desafíos, destacan el financiamiento y seguridad jurídica para los inversionistas extranjeros y nacionales que participen en una alianza público-privada.

Igualmente, de inicio se requieren estudios rigurosos para preservar la biodiversidad y evitar impactos ambientales.

La competencia con el Canal de Panamá exige eficiencia y marketing global de este proyecto.

Visión

Con este proyecto, dicen especialistas en materia de integración e inversión locales, Honduras vislumbra un futuro próspero, donde el ferrocarril une no solo océanos, sino oportunidades para todos.

Agregan que de concretarse la obra, el empleo generado elevará estándares de vida, reduciendo migración y pobreza y la atracción de inversiones fortalecerá la economía, diversificando exportaciones más allá de materias primas.

Como centro logístico, Honduras fomentará la integración centroamericana, promoviendo paz y cooperación al tiempo que impulsará un despegue económico de la región. (PD/ro)