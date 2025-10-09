Canadienses perjudicados con invasión de sus propiedades en Trujillo afirman que abandonarán el país

Tegucigalpa– La pareja afectada con la invasión de grupo armado en un complejo en Trujillo, Colón afirmaron este jueves que abandonarán el país.

Fred y Cindy la pareja de canadienses indicaron que hasta el momento el gobierno no les ha logrado solventar el problema suscitado el fin de semana.

“Esto no debería de ocurrir, alejan la inversión, generan miedo”, indicó Cindy.

Agregó que no tenían idea que eso podría pasar y que hace un par de semanas se habían metido a robar a su casa, pero lo tomaron como delincuencia común y no como una invasión como se suscitó el fin de semana.

Afirmaron que se van del país porque se sienten en peligro, les han cortado el agua, y se sienten inseguros de estar residiendo en esta zona de Honduras.

La pareja aseguró que con tristeza se van del país, porque Honduras es una belleza, “nosotros hemos trabajado mucho durante nuestra vida para poder construir la villa y poder vivir tranquilamente en Honduras, pero mejor retornan a nuestro país para salvaguardar nuestras vidas”, apuntaron. IR