Canadá pide el respeto a la ley internacional pero evita criticar las acciones de EE.UU.

Toronto (Canadá).- Canadá solicitó este sábado el respeto a «la ley internacional» pero evitó condenar la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.

Horas después de la acción estadounidense, la ministra de Exteriores de Canadá, Anita Anand, emitió un tibio comunicado a través de sus redes sociales en el que señaló que Ottawa «solicita a todas las partes que respeten la ley internacional y reafirma su apoyo al pueblo de Venezuela y su deseo de vivir en una sociedad pacífica y democrática».

Anand añadió que el Gobierno canadiense está cooperando «con sus socios internacionales y siguiendo de cerca la evolución de los acontecimientos» y recordó que «desde 2019, cuando Canadá cerró su embajada en Venezuela, nos hemos negado a reconocer cualquier legitimidad del régimen de Maduro».

La posición del Gobierno del primer ministro Mark Carney contrasta con la del líder de la oposición canadiense, el conservador Pierre Poilievre, quien a primeras horas del sábado felicitó al presidente de EE.UU., Donald Trump, por el arresto del «narcoterrorista y dictador socialista Nicolás Maduro».

Poilievre dijo en un comunicado que Maduro «debería vivir el resto de sus días en prisión» y afirmó que el «legítimo ganador de las más recientes elecciones venezolanas, Edmundo González», debería asumir la presidencia del país junto con «la valiente heroína y voz del pueblo venezolano, María Corina Machado».

El Gobierno canadiense ha evitado criticar a EE.UU. desde que, a finales de 2025, el Gobierno estadounidense empezó a atacar embarcaciones en el Caribe, a las que acusó de transportar drogas, causando decenas de muertes.

En diciembre, a preguntas de EFE sobre la posición de Canadá ante los ataques en el Caribe, un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores canadiense se limitó a señalar que Ottawa estaba «vigilando la situación de seguridad de forma estrecha».

«Canadá está comprometida a trabajar con socios internacionales y en los foros multinacionales para avanzar en la paz y seguridad en la región», añadió el portavoz canadiense. EFE