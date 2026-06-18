Canadá impide entrada al atacante marfileño Elye Wahi para disputar partido con Alemania

Redacción Deportes – Las autoridades migratorias de Canadá han impedido la entrada al país del atacante de la selección de Costa de Marfil Elye Wahi para disputar el segundo encuentro de su equipo en el Mundial ante Alemania en Toronto el sábado, una noticia que llega después de revelarse que el futbolista está siendo investigado en Francia por un posible amaño en un partido.

El delantero, que esta temporada jugó cedido en el Niza de la Ligue 1 francesa, no viajará a Canadá porque «aún no se han obtenido las autorizaciones administrativas necesarias para que entre en territorio canadiense», explicó la Federación Marfileña de Fútbol (FIF) en un comunicado difundido a medios este jueves.

El texto añade que Wahi permanecerá en EEUU, donde su selección tiene el campamento base, hasta que ‘Los elefantes’ regresen de Canadá.

Tras el partido del 20 de junio ante los alemanes, Costa de Marfil regresará a su campamento en el estado de Pensilvania, para después disputar el 25 de junio su último encuentro de la fase de grupos ante Curazao en Filadelfia.

Las autoridades canadienses no se han pronunciado sobre la denegación del visado a Wahi, de 23 años y que pertenece al Eintracht de Franfort, aunque la noticia del veto llega apenas un día después de que The Athletic adelantara que el delantero fue detenido en Francia unos 10 días antes del comienzo del Mundial y liberado poco después tras ser sometido a un interrogatorio.

La investigación, según fuentes cercanas al asunto citadas por el medio deportivo estadounidense, busca determinar si Wahi recibió deliberadamente una tarjeta amarilla en el partido que el Niza disputó contra el Metz el pasado 17 de mayo.

Wahi se convierte así en el segundo futbolista al que Canadá deniega la entrada después de hacer lo propio con el centrocampista de Ghana Thomas Partey, que no pudo disputar el encuentro de su selección de la víspera ante Panamá, también en Toronto.

El Gobierno de Acra presentó una apelación ante las autoridades migratorias del país norteamericano que finalmente no prosperó.

Partey ha sido acusado de siete cargos de violación y uno de agresión sexual relacionados con denuncias presentadas por cuatro mujeres por hechos supuestamente ocurridos entre 2020 y 2022. El jugador se ha declarado inocente de todos los cargos y está a la espera de juicio. EFE