Canadá exhibe optimismo de cara al Mundial tras sus últimos cuatro amistosos

Toronto (Canadá) – En su preparación para el Mundial de 2026, la selección masculina de fútbol de Canadá ha jugado cuatro partidos amistosos desde septiembre con un saldo de dos victorias, una derrota y un empate, este último ante Colombia el martes, resultados que dan motivo para el optimismo de los canadienses.

Canadá empezó su gira de amistosos con dos partidos en Europa ante Rumanía y Gales, que se saldaron con sendas victorias para los norteamericanos.

Contra la selección rumana en Bucarest el 5 de septiembre, el equipo dirigido por Jesse Marsch se impuso con claridad por 0-3 con goles de Jonathan David, Ali Ahmed y Niko Sigur.

Cuatro días después, en Swansea, los canadienses ganaron 0-1 a Gales con un gol de tiro libre de Derek Cornelius.

Esas dos victorias en el viejo continente generaron expectativas, pues el equipo exhibió fluidez ofensiva, profundidad por bandas y una idea clara de ataque.

Pero en territorio canadiense, el ambiente positivo se amargó cuando la selección de Marsch cayó por 0-1 ante Australia en Montreal, pese a dominar en estadísticas ofensivas.

Ante Colombia, un equipo muy superior al combinado canadiense, los norteamericanos exhibieron una mejor forma con la esperanza de que este tipo de partidos les permitan conseguir mejores resultados durante el Mundial.

Así lo había explicado Marsch antes del partido cuando declaró que está buscando partidos contra selecciones de alto nivel y calidad como la de Colombia.

«Necesitamos ponernos en este tipo de partidos y necesitamos estar a la altura de las circunstancias. Y sé que lo haremos», expresó.

Contra los cafeteros, el equipo norteamericano mostró una mayor disciplina defensiva, pero las carencias en ataque fueron evidentes con una mínima presión sobre la línea defensiva colombiana.

Mientras que en los amistosos de septiembre, la selección canadiense anotó cuatro goles, en los dos de octubre no ha conseguido ninguno.

Marsch destacó el martes tras el partido contra Colombia que en los cuatro amistosos, contra equipos de alto nivel, Canadá solo ha concedido un gol.

«Para mí, eso dice mucho del desarrollo del grupo. Y les dije a los chicos que, de cara al Mundial, los partidos sin goles en contra son un lujo. Si mantienes la portería a cero, te das una oportunidad. Así que, en ese sentido, estamos bien», explicó.

Canadá tiene dos amistosos más en noviembre contra equipos como los que le gustan a Marsch: el 13 de noviembre en Toronto contra Ecuador y el 18 de noviembre en Fort Lauderdale contra Venezuela.

Esos dos partidos confirmarán, o descartarán, los motivos para optimismo de Marsch. EFE