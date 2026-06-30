Campesinos protestan en los bajos del CN exigiendo derogación de Ley de Protección Agroindustrial

Tegucigalpa – Organizaciones campesinos protestan este martes en los bajos del Congreso Nacional para rechazar la Ley de Fortalecimiento y Protección al sector Agroindustrial.

“Sabemos que lo que están haciendo es blindar a los agroindustriales y al pueblo lo están despojando, es decir, nos están menospreciando”, dijo un miembro de la Plataforma Agraria.

Comentó que los grupos campesinos necesitan que el Congreso Nacional apruebe leyes a beneficio de la población hondureña.

Señaló que exigen reunirse con el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, para dar a conocer su planteamiento, pero que no cree que logre un diálogo ni conseguir fecha para una reunión.

Este manifestante advirtió que si esta ley no se deroga en el futuro pronto, la alianza campesina-indígena hará toma indefinida a nivel nacional. AG