Campesinos protestan a inmediaciones del CN y exigen liberación de tierras para producir

Tegucigalpa – Miembros de la organización Alianza Campesina protestan este jueves a inmediaciones del Congreso Nacional para reafirmar la lucha por las tierras, la soberanía alimentaria y dignidad de quienes pierden la vida en el campo.

Estas protestas se realizan en el Día Internacional de la Lucha Campesina se celebra cada 17 de abril para recordar a las víctimas de la masacre de Eldorado do Carajás en Brasil en 1996.

Los campesinos exigen al Congreso Nacional la liberación de las tierras incautadas y se las trasladen al Instituto Nacional Agrario (INA), y el Estado se las entregue al campesinado.

Un manifestante del municipio de Sabá comentó que las necesidades del campesino son veraces y viven de lo que producen.

Las protestas han impedido el paso vehicular de la ciudad de Comayagüela hacia el centro de Tegucigalpa.

Asimismo, guardias del Congreso Nacional colocaron vallas para impedir el acceso a los bajos del hemiciclo legislativo. AG