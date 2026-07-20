Campesinos presentan recurso de inconstitucionalidad contra Ley de Fortalecimiento Agroindustrial

El Progreso – La Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) presentó ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Fortalecimiento y Protección al Sector Agroindustrial, al considerar que el decreto afecta los derechos del sector campesino.

Adolfo Cruz, secretario de la CNTC Regional de Colón, explicó que la organización decidió acudir a la Sala de lo Constitucional al considerar que el decreto 107-2026 contradice principios establecidos en la Constitución de la República.

El dirigente campesino afirmó que la normativa, en lugar de generar estabilidad en las zonas rurales, podría incrementar las tensiones que escalen a la violencia.

«Este es un decreto que va a favorecer a los grandes industriales, no favorece a los que producen la comida de este país. Los diputados sacaron este decreto sin una verdadera socialización», expresó.

Cruz hizo un llamado a los parlamentarios para generar espacios de diálogo con los sectores agrícolas, al argumentar que las decisiones sobre política agraria deben incluir a quienes trabajan directamente la tierra.

«No estamos en contra de los empresarios honestos, pero sí estamos en contra de que se les proteja a través de una ley cuando la Constitución dice que no hay clases privilegiadas», señaló.

El representante de la CNTC aseguró que las organizaciones campesinas agotarán todas las vías legales para defender sus posiciones sobre esta normativa aprobada por el Congreso Nacional.

La reacción del sector campesino ocurre mientras grupos de productores mantienen acciones de protesta en El Progreso, Yoro .

Cruz también pidió a las autoridades respetar los procedimientos establecidos en la legislación hondureña durante cualquier proceso de desalojo, para no derivar en violaciones a los derechos humanos en las comunidades. AD