Campesinos de Choloma protestan en la capital exigiendo cese de represión policial

Tegucigalpa – Un grupo de campesinos de Choloma realiza este miércoles una protesta en el municipio del Distrito Central, capital hondureña, exigiendo el cese de la represión de agentes de la Policía Nacional hacia este sector.

Uno de los protestantes dijo que un agente policial mató a uno de sus compañeros el mes pasado en la aldea Protección en Choloma.

Otro de los campesinos manifestó que agentes de la Policía Nacional, Policía Militar y Fuerzas Especiales los amenazan constantemente en su aldea y los han herido de bala.

“Tenemos un compañero muerto y otros heridos de bala, que por temor a denunciar prefieren quedarse en su casa”, relató el manifestante.

Denunció que la intención de la represión policial es que dejen las tierras a un ciudadano de nombre Alberto López.

Con una pancarta que exige no más represión policial se movilizaron al Ministerio Público para demandar respuestas. AG