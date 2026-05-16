Campesinos de Cedros alertan al Gobierno ante riesgo de escasez de granos básicos

Cedros – Campesinos del sector de Cedros, Francisco Morazán, solicitaron apoyo urgente al presidente de la República para que se refuercen los programas de ayuda agrícola, ante lo que consideran una inminente disminución en la producción de granos básicos.

El dirigente agrícola, Gregorio Ávila, solicitó al Gobierno apoyo urgente para la implementación de sistemas de pozos perforados para afrontar la falta de agua en la siembra de maíz y frijoles.

“Estamos terminando mayo y no tenemos agua, no estamos sembrando, eso es triste para el país porque se nos acerca una escasez de granos”, expresó.

El dirigente afirmó que los productores rurales se encuentran en una situación crítica debido a la falta de sistemas de captación y almacenamiento de agua, lo que limita la producción agrícola en varias zonas del país.

Asimismo, señaló que el sector campesino ha sido históricamente desatendido en materia de infraestructura hídrica y asistencia técnica, lo que agrava la vulnerabilidad ante los periodos de sequía.

Ávila advirtió que, de no tomarse medidas inmediatas, el impacto podría extenderse a todo el país por la reducción en la producción de alimentos básicos. AD