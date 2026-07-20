Campesinos bloquean carretera en El Progreso

Tegucigalpa- Grupos de campesinos mantienen este lunes una toma en el puente de Quebrada Seca, en el municipio de El Progreso, como medida de presión para exigir al Congreso Nacional la derogación de lo que califican como «leyes nefastas para el pueblo hondureño».

La protesta ha provocado la interrupción del paso vehicular en este importante eje carretero, generando largas filas de automóviles, congestionamiento y afectaciones para transportistas y conductores que transitan entre la zona norte y el resto del país.

Los manifestantes señalaron que la movilización busca llamar la atención de las autoridades legislativas para que atiendan sus demandas y procedan a eliminar las normativas que, según sostienen, perjudican los intereses de diversos sectores de la población hondureña.

Debido al bloqueo, decenas de vehículos de carga, transporte público y automóviles particulares permanecen varados mientras se desarrolla la manifestación. Hasta el momento no se ha informado sobre la habilitación de rutas alternas ni sobre acuerdos entre los protestantes y las autoridades.

Los campesinos advirtieron que mantendrán la medida de presión hasta obtener una respuesta concreta del Congreso Nacional, mientras las autoridades hacen un llamado al diálogo para restablecer la circulación y evitar mayores afectaciones a la población. IR