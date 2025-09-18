Campeón mundial de boxeo, Teófimo López recibe distinción en Honduras

Tegucigalpa – El campeón mundial de boxeo, Teófimo López, recibió hoy en Honduras la medalla de oro y un pergamino especial en reconocimiento a su trabajo y representación de la comunidad hondureña en el extranjero.

La Cámara Legislativa aprobó mediante el Decreto 92-2022 entregar la Medalla de Oro y el Pergamino Especial, reconocimientos que este poder del Estado entrega a destacados hondureños en el mundo del deporte.

Teófimo es un ejemplo de disciplina y esfuerzo que demuestra que con perseverancia se pueden alcanzar los más altos logros en el deporte.

Es por ello, por lo que, dicho Poder del Estado entregó los reconocimientos al destacado hondureño.

El boxeador se mostró agradecido e instó a todos los jóvenes a luchar y perseverar por sus sueños. (RO)