Campaña contra la polio en Pakistán

Foto del díaCampaña contra la polio en PakistánPor: EFE13 de abril de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes Armando EucedaEl Péndulo y la Plasticina: ¿Hacia una Involución del Estado? Al DíaTrump dice que posiblemente se centre en Cuba una vez solvente la guerra contra Irán EconomíaHonduras, el epicentro energético regional de empresarios latinoamericanos del combustible esta semana Al DíaTrump dice que Irán se ha puesto en contacto con EEUU para una nueva ronda de contactos Ciencia y Tecnología‘Pragmata’ transforma la ciencia ficción con una aventura cooperativa e innovadora