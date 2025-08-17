Caminata por la paz fue numerosa, pero no gigantesca, dice dirigente de Libre

Tegucigalpa – El director del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp) y dirigente del partido gobernante, Amable de Jesús Hernández, destacó este domingo que la caminata por la paz y la democracia se desarrolló de manera pacífica a nivel nacional sin ningún hecho que lamentar.

“Fue numerosa, fue nutrida, no fue gigantesca a pesar de toda la campaña del Cohep (Consejo Hondureño de la Empresa Privada), de ASJ (Asociación para una Sociedad más Justa), el CNA (Consejo Nacional Anticorrupción), partidos políticos y militares como el general Hung Pacheco”, afirmó.

El funcionario se refirió a la caminata como otra “marcha de los blanquitos”, a la que dijo que al partido Libertad y Refundación (Libre) no le extraña, aunque reconoció que “un amplio sector de la población marchó con fe y devoción”.

Para el dirigente político, la participación de ciudadanos que son afines al Partido Liberal y el Partido Nacional, así como dirigentes políticos y candidatos a elección popular, denota la intención política de la caminata, la que aseguró es una instrumentalización del pueblo de Dios.Hernández dijo que habrá que ver si los sacerdotes y los pastores van a dirigir la campaña del bipartidismo desde los pulpitos. VC