Caminata de oración en Tegucigalpa partirá de la UNAH y llegará al Estadio Nacional este 16 de agosto

Tegucigalpa – La Conferencia Episcopal de Honduras (CEH) y la Confraternidad Evangélica de Honduras, destacan en medios de comunicación el llamado a unirse a la caminata de oración por la paz y la democracia, convocando a toda la población para el próximo sábado 16 de agosto.

–La ruta partirá desde la Plaza de las Banderas de la UNAH hasta el Estadio Nacional el próximo 16 de agosto a las 2:00 p. m.

El punto de partida será la Plaza de las Banderas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y el recorrido culminará en el Estadio Nacional. La salida está programada para las 2:00 de la tarde.

Las iglesias recuerdan en su convocatoria que “Honduras nos necesita unidos en oración, porque el futuro de Honduras no depende solo de unos pocos, depende de todos”.

En un comunicado reciente, la Conferencia Episcopal hizo un llamado urgente a la serenidad y al diálogo, en medio de la polarización, la tensión y la desconfianza que atraviesa el país. Monseñor José Vicente Nácher, presidente de la CEH y arzobispo de Tegucigalpa, expresó su preocupación por el clima social actual, recordando que la oración y la unidad son herramientas esenciales para construir un futuro mejor.

“A los pies de la Virgen María, Reina de la Paz, elevamos nuestra oración y pedimos que todos sigamos orando de corazón por nuestro país”, manifestó el prelado, reiterando la invitación a unirse a la caminata.

Los obispos hondureños también pidieron orar especialmente por quienes aspiran a cargos públicos, para que ejerzan su labor con espíritu de servicio y compromiso con el bien común.LB