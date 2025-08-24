Caminata de las iglesias fue una demostración de patriotismo, dice general Romeo Vásquez

Tegucigalpa – En un nuevo video desde una montaña, el general en condición de retiro felicitó a las iglesias de Honduras por organizar la caminata de oración por la paz de Honduras y dijo fue una demostración de patriotismo.

Volvió a insistir que todos los hondureños deben defender la patria en una colación.

Romeo Vásquez es acusado por el asesinato de Isy Obed Murillo y tentativa de homicidio contra Alex Roberto Zavala durante las protestas tras el golpe de Estado de 2009.

La recompensa por su captura comenzó en 500 mil lempiras en marzo de 2025, aumentando progresivamente a 1 millón, 2 millones, 3 millones, 3.5 millones, 5 millones, 10 millones, 15 millones y finalmente ascendió a 20 millones de lempiras.

Pese a ser el hombre más buscado hoy volvió a aparecer en un nuevo video en el que felicitó a todos los líderes de las iglesias.

Al pueblo hondureño dijo que esa es la fe que debemos mantener viva para defender Honduras.