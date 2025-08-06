Caminata de iglesias por la paz y la democracia, se realizará en 18 cabeceras departamentales

Tegucigalpa— La «Caminata de Oración por la Paz», convocada por la Conferencia Episcopal de Honduras (CEH) y la Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH), continúa cobrando fuerza a nivel nacional. La movilización, prevista para el próximo 16 de agosto, se desarrollará de forma simultánea en las 18 cabeceras departamentales y en al menos 34 municipios del país.

Bajo el lema “Caminamos con fe y esperanza”, la iniciativa tiene un carácter estrictamente espiritual y ciudadano. Su propósito, según los organizadores, es elevar oraciones por la paz, la democracia, la unidad nacional y la reconciliación del pueblo hondureño.

El pastor Mario Vanegas, uno de los portavoces del evento, informó que la convocatoria se ha extendido rápidamente. “Hemos subido la convocatoria y ya tenemos 34 municipios confirmados. Esto será una marcha multitudinaria que une a las iglesias y a la ciudadanía en un mismo clamor por el país”, expresó.

Desde la sociedad civil, el expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Juan Ferrera, valoró la iniciativa como un ejercicio ejemplar de participación ciudadana. “Si pensamos en el concepto de participación, esta caminata eleva el interés colectivo”. Lo hacemos por el bien común, por la generalidad de la gente, señaló.

El analista político Luis Maldonado Galeas también respaldó la movilización, destacando que “la única bandera que debe ondear ese día es la de Honduras, sostenida por la fe ciudadana y la conducta cívica”.

Feligreses consultados por distintos medios coincidieron en que la caminata es una forma de demostrar amor a Dios y a la patria. Para ellos, se trata de un acto simbólico de unidad frente a la polarización y los desafíos que enfrenta la nación.

La Conferencia Episcopal reiteró ayer martes su llamado a la ciudadanía para sumarse de manera pacífica y ordenada a la caminata. Es un momento para levantar la voz en silencio y en paz, por un anhelo compartido: una democracia firme, una paz duradera y una nación reconciliada, indican los líderes religiosos de las iglesias católica y evangélica.LB