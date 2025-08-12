Caminata convocada por iglesias tiene con insomnio a «ñangaras del gobierno»: Tomás Zambrano

Tegucigalpa- El jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano se solidarizó con el arzobispo Vicente Nácher y el pastor Gerardo Irías, tras campaña de desprestigio que tiene el oficialismo ante convocatoria a caminata por la paz y la democracia.

Esta mañana en varios puntos de la capital aparecieron pancartas colgadas de puentes con mensajes contra las iglesias y la caminata convocada para el 16 de agosto.

Zambrano sostuvo que la caminata convocada por las iglesias tiene con insomnio a los “ñangaras del gobierno, no durmieron los cobardes para instalar en la madrugada pancartas contra el pueblo cristiano, reaccionan como demonios cuando se ven frente al poder de Dios”.

“Adelante pueblo con la marcha (caminata) este sábado 16 de agosto que se sienta el respaldo de Dios a nuestra amada Honduras”, apuntó. IR