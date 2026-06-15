Camilleros y enfermeras de SPS protestan por pago de salario pendiente

San Pedro Sula – Un grupo de trabajadores reintegrados al Hospital Leonardo Martínez Valenzuela realizó este lunes una protesta para denunciar atrasos de hasta 10 meses en el pago de salarios, pese a que continúan desempeñando sus funciones de manera regular.

(LEER): Salarios atrasados e incumplimiento de derechos denuncia personal reintegrado del Hospital Leonardo Martínez

“Estamos hablando de aproximadamente de seis a diez meses sin recibir salarios, tenemos un grupo de compañeros que no han recibido salario en diez meses”, dijo una enfermera a periodistas.

Relató que el 1 de julio del 2025 fueron integrados al Hospital Leonardo Valenzuela, pero que llevan 10 meses sin recibir el sueldo y seis meses sin tener respuestas de las autoridades.

Contó que algunas enfermeras que atraviesan situación crítica porque no poseen fondos para pagar el alquiler de la vivienda, alimentación y la colegiación de los niños.

La enfermera recordó que el 11 de mayo se reunió con la vicepresidenta del Congreso Nacional, Johana Bermúdez, en la capital hondureña para conseguir una cita con el viceministro de Salud, Eduardo Midence.

Indicó que ha pasado más de un mes, no ha tenido respuestas de las autoridades de desembolsos ni de pago de salarios.

Los manifestantes, entre ellos licenciados en enfermería, auxiliares, camilleros y personal de apoyo del área Materno Infantil, fueron reincorporados a la institución tras ganar una demanda administrativa relacionada con despidos ocurridos al finalizar la emergencia por COVID-19. AG