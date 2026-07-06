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«Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. En vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escuchó eran chimpancés».

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Celeste Amarilla • Senadora paraguaya

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