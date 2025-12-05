Cameron, sobre Oona Chaplin y su rol de malvada: «No es el diablo, es un alma maravillosa»

París.– El director de ‘Avatar, Fuego y Ceniza’, James Cameron, manifestó este viernes que la actriz Oona Chaplin, quien representa a la malvada Varang, del Pueblo de Ceniza, en el filme, es «un alma maravillosa».

«Me gustaría que muchos se preguntasen si Oona es realmente el diablo. La respuesta es no. Es apenas intepretación. De hecho es una de las almas más maravillosas que he conocido», aclaró Cameron sobre Chaplin.

Los dos bromearon este viernes durante la presentación a la prensa en París de la tercera entrega de Avatar, cuyo estreno está previsto en España el 19 de diciembre bajo el título ‘Avatar, Fuego y Ceniza’.

Oona Chaplin, nieta de Charles Chaplin, asume uno de los principales papeles de la película, aliándose con Stephen Lang (Miles Quaritch) para destruir al clan Metkayina de los Na’vi de Jake Sully (Sam Worthington) y Neytiri (Zoé Saldaña).

La actriz que representa a Varang -la lideresa de un clan disidente de la especie Na’vi decepcionado con la divinidad Eywa por no haberlos protegido del fuego- fue cuestionada sobre el estilo musical con el que preparó un personaje tan cargado de rabia y agresividad.

«La gente se queda con el ‘death metal’, pero yo también escucho mucho ‘powwow’, que es inmensamente empoderadora y poderosa», contó Oona Chaplin (36 años), respecto al tipo de música de las ceremonias de los pueblos indígenas de Norteamérica.

La actriz participó en la rueda de prensa en un hotel de París junto al propio Cameron, Sigourney Weaver (Kiri), Saldaña (Neytiri), Lang (Miles Quaritch) y Worthington (Jake Sully).

La tercera película del universo Avatar cuenta con dos nuevos clanes Na’vi, el Pueblo de Ceniza y los Comerciantes del Viento, y es cinco minutos más larga que ‘The Way of Water’ (‘El sentido del agua’), que duraba 3 horas y 12 minutos.

El nuevo filme de Avatar sucede después de los eventos de ‘The Way of Water’ (2022), una película que recaudó 2.320 millones de dólares, mientras que la cinta original, ‘Avatar’ (2009), llegó a los 2.923 millones, lo que la convierte en la más taquillera de la historia.

Tras ‘Fire and Ash’, llegarán una cuarta entrega, prevista para 2029 y una quinta, para 2031. EFE/ir