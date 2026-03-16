Cambio de medidas para líder de “La Kleivona” y lo remiten a Támara por crimen de policía municipal

San Pedro Sula – La Sala I del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula impuso la medida de prisión preventiva para el líder de la banda “La Kleivona”, Kleivin Emilson Orellana Guzmán por el delito de asesinato en contra de un policía.

– Tres requerimientos fiscales es parte del rosario de delitos para el supuesto líder del hampa.

En ese sentido, Orellana Guzmán será remitido a la Penitenciaria Nacional de Támara, periferia de la capital hondureña.

Este lunes se realizó la audiencia de revisión de medidas en la que el líder de “La Kleivona” fue notificado la resolución de la Corte de Apelaciones de lo Penal de SPS que le revocaba la medida sustitutiva por una de prisión preventiva.

Orellana Guzmán es implicado en la muerte del policía municipal de La Lima, Henry Jonathan Mejía Velásquez, el 31 de enero del 2023.

Para el 25 de marzo está programado la audiencia de proposición de medios de prueba, fase previa a la realización del juicio oral.

Asimismo, Orellana Guzmán posee otra causa penal por los delitos de asociación para delinquir junto a uno de sus hermanos, y posee la medida de prisión preventiva.

El líder de “La Kleivona” fue detenido el domingo por agentes policiales en la aldea La Protección en la ciudad de Choloma.

Sobre el caso por el que fue capturado el fin de semana, el imputado se someterá en horas de la tarde a la audiencia de declaración de imputado.

La banda de “La Kleibona” se ha enfrascado en pugnas con otras estructuras criminales por disputa de territorio para el trasiego de droga, incluso se vieron involucrados en la privación de la libertad de un grupo de probadores de la aldea Baracoa, Puerto Cortés y de la aldea Las Marías, en el municipio de Tela. AG